Rõõmusõnum: 56-aastane kultuslavastaja Quentin Tarantino saab isaks

Hiljuti ka intervjuudes pere loomise mõtteid mõlgutanud (ja tõenäoliselt oma peatset isastaatust vähemalt aimav) 56-aastase ameerika filmilavastaja esiklapse toob ilmale filmimehe 35-aastane Iisraeli päritolu lauljatarist ja modellist abikaasa Daniella Pick, vahendab režissööri ametlikku teadet People Magazine.



Paar on mehe viimast filmi promodes ohtralt reisinud ning linalugu, kesksetes osades Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ja Margot Robbie, on kinokassades suutnud teenida juba 183 miljonit USA dollarit ning kandideerib kõigi eelduste kohaselt ka Oscaritele.



Tarantino ja Pick on paar 2016. aastast, nad tutvusid 2009. aastal Jeruusalemma filmifestivalil. Ametlikult pandi nad paari üheksa kuu eest.