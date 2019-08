Täna algab «LasnaKino» tasuta vabaõhukino programm

22.-24. augustini kestva LasnaKino programmi eesmärk on elavdada Lasnamäe linnaruumi, innustada inimesi kasutama selle täit potentsiaali ja tutvustada Lasnamäed kui põnevat kultuurisündmuspaika. Seetõttu on korraldajad valinud linastusteks kolm erineva iseloomuga roheala, et näidata Lasnamäe mitmekesisust ning pakkuda külalistele avastamisrõõmu. Navigeerimiseks saab kasutada spetsiaalset GoogleMaps kaarti.

Filmiprogramm pakub seekord parajalt naeru ja positiivseid elamusi - igal õhtul linastub erinev komöödia. Valikus on nii kodumaine linateos, kui rahvusvahelised filmid, mida näidatakse originaalkeeles eesti ja vene subtiitritega. Iga filmiõhtu algab kell 20.30 kuni tunniajase publikut kaasava aruteluga eksperdi osalusel filmiga seonduval teemal. Moderaatoriteks on kohaliku Lasnamäe noorteklubi Active noored, kes juhivad arutelu samaaegselt nii eesti kui ka vene keeles.

LasnaKino programmi avab täna, 22. augustil kell 20.30 Vormsi pargis Saksamaa dramaatilis-romantiline komöödia «303», mis jõuab Lasnamäe vabaõhuekraanile tänu Goethe Instituudile. Film on olnud PÖFFi programmis, millega seoses on filmile eelnevale arutelule kutsutud PÖFFi juhatuse liige ja Just Filmi (Laste - ja noortefilmide festival) tegevjuht Mikk Granström. Arutelu jooksul räägitakse sellest, kuidas on Eesti kohalik filmifestival muutunud rahvusvaheliselt nii mainekaks; kuidas toimub filmide valik programmi ja mille poolest erineb filmifestivali kinoelamus tavapärasemast kinokülastusest.