Finn (Matthew McConaughey) on aardekütt, kelle eesmärgiks on leida ookeani põhja peitunud 18. sajandist pärinev eksootiline aare. Selle nimel on ta ohverdanud isegi abielu Tessiga (Kate Hudson). Paraku avastab Finn, et ta polegi ainus, kes sellest varandusest teab ja seda endale ihkab. Algab pöörane aardejaht, kus vahendeid ei valita.