Dr. Quinn ehk Jane Seymour tagasi ekraanil! Noortedraamas «Tundekeeled.Vabatants» satub tuline baleriin armukolmnurka

Frank Sinatra laulis kunagi New Yorgist nii: «Kui see õnnestub siin, õnnestub see ka igal pool mujal!» Igal aastal sõidavad tuhanded noored edu lootes linna, mis kunagi ei maga. See film räägib neist kahest. Barlow (tantsija Juliet Doherty) on andekas baleriin, kes otsustas New Yorgis oma unistuse täita. Kahjuks polnud esimene kokkupuude tegelikkusega kuigi meeldiv: kogenud balletiõpetaja Oksana (teda mängib «Doktor Quinnist» tuntud Jane Seymour) ütleb avameelselt, et Barlow on täiuslikkusest kaugel. Tütarlaps otsustab mitte alla anda ja läheb uue Broadway tantsulavastuse prooviesinemisele.