Netflix üllatas filmi «Kõigile poistele, keda olen kunagi armastanud» fänne vägeva uudisega

Eelmisel suvel tuli Netflixil välja romantiline noortefilm «Kõigile poistele, keda olen kunagi armastanud» (To All The Boys I've Loved Before), mis osutus tõeliseks hitiks. Selle tõestuseks on Noah Centineo, kellest sai üleöö kõikide teismeliste tüdrukute lemmik.