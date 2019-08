Nädala uued filmid: Stallone'i tütar haisöödaks, maailma viimane naine, kurjad linnud, noored poisid narkotsiga ja ohtlikud leinaluulud

Lizzie (Noomi Rapace) on pidanud läbi tegema kõige kohutavama asja, millega üks lapsevanem peab eales silmitsi seisma - nimelt hukkus aastate eest traagiliselt tema tütar. Selle sündmuse tõttu on ta ölangenud sügavasse depressiooni, purunenud on tema abielu ning endine abikaasa (Luke Evans) soovib saada nende teise lapse ainuhooldeõigust.

Nii palju kui Lizzie endale ka ei sisenda, et ta on suuteline oma eluga edasi minema, kistakse kõik möödaniku poolt tema hinge jäetud haavad lahti hetkel, mil ta kohtab ühel laste sünnipäevapeol Claire'i (Yvonne Strahovski) ja tema väikest tütart. Sellest hetkest alates on naine täiesti veendunud, et selle tüdruku näol pole tegu kellegi teise kui tema kalli tütrekesega. Nii nagu süveneb tema kinnisidee, hägustuvad piirid reaalsuse ja ettekujutatava maailma vahel ning ühel hetkel leiavad kõik asjaosalised end olukorrast, mis hakkab kiskuma vägagi etteaimamatuks ja ohtlikuks.

Kesksetes osades Noomi Rapace («Lohetätoveeringuga tüdruk», Luke Evans («Kaunitar ja koletis»), Yvonne Strahovski («Dexter») ja Richard Roxburgh («Moulin Rouge»). Filmi lavastaja on Kim Farrant («Strangerland»).

Apollo Kinodes alates 23. augustist 2019.

Seiklusi otsivad noored Mia (Sophie Nelisse), Sasha (Corinne Foxx), Nicole (Sistine Stallone) ja Alexa (Brianne Tju) otsustavad sukelduda iidsesse, vee alla vajunud maiade linna, mis on leitud ning mida parasjagu kaardistatakse. Varemetesse jõudes vajub sissepääs aga kokku ning tüdrukud peavad välja pääsemiseks leidma tee läbi koobaste ning tunnelite enne, kui õhk otsa saab. Kõige tipuks avastavad nad, et ei ole seal linnas sugugi üksi, vaid nad on sattunud väga näljaste mõrtsukhaide elupaika.

Filmi peaosades näeme noort tõusvat tähte Sophie Nelisse («The Book Thief»), sarjadest «Seks ja linn» ning «Metsik põhjala» tuntud John Corbetti, Hollywoodi legendide Sylvester Stallone ja Jamie Foxxi tütreid, kes oma vanemate jälgedes käivad ja lõpuks ka hirmuäratavaid ning tõetruid mõrtsukhaisid.

Apollo Kinodes alates 23. augustist 2019.

Kümme aastat pärast epideemiat, mille tagajärjel surid kogu maailmas kõik naised. Isa ja laps rändavad inimasustuse piirialadel, et hoida saladust – see laps on viimane naissoo esindaja kogu maailmas. Sellel rännakul pannakse proovile nii isa-lapse vaheline side kui ka inimlikkuse olemus.