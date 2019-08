Uues jõulufilmis kõlab George Michaeli seni avaldamata muusika

Selle aasta lõpus esilinastuva jõulufilmi «Last Christmas», mille peaosas on Emilia Clarke, Henry Golding ja Emma Thompson, kirjutab BBC .

Emilia Clarke on tuntud telehitist «Troonide mäng».

Lavastaja Paul Feig sõnas, et enne kui George Michael suri, siis tegelas ta parasjagu uue albumi koostamisega. Saladuskatte all hoitav kuueminutiline lugu on üks nendest, mis pidi sellele albumile jõudma.