Filmikägu: see näitleja ei ole jäänud truuks mitte ühelegi koomiksi gigandile

«Anname ülevaate põnevamatest filmidest, mis aasta lõpuni ees on ootamas. Disney peakontorist tuleb uudiseid igal nädalal. Seekord on teemaks Aladdini võimalik järg. Lisaks räägime Henry Goldingi võimalikust action-rollist, Dave Bautista uuest projektist ja ühe näitleja vahetusest filmi “Kena vaikne kohake 2” juures. Kinno jõuab Quentin Tarantino 9. film «Ükskord Hollywoodis» (Once Upon a Time in Hollywood), millele püüavad konkurentsi pakkuda «Elu läbi koera silmade» (The Art of Racing in the Rain) ja Itaalia komöödia «Kui ema on ära,»» tutvustavad uut saadet selle tegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold.