Armastatud romaani põhjal valminud «Väikesed naised» on lugu neljast õest, kes on võtnud nõuks ise oma elu üle otsustada

Marchi õed on neli noort naist, kes on võtnud nõuks ise oma elu üle otsustada. Gerwigi versioon sellest armastatud loost on nii ajatu kui ka tänapäevane. Jo, Megi, Amy ja Beth Marchi rollides saab näha Saoirse Ronanit, Emma Watsonit, Florence Pughi ja Eliza Scanlenit. Naabrit Lauriet kehastab Timothée Chalamet, Marmeed Laura Dern ja tädi Marchi Meryl Streep.