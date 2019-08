Põnevusfilmis «Minu väike ingel» hägustuvad lapse kaotanud naise jaoks piirid reaalsuse ja ettekujutatava maailma vahel

Selle sündmuse tõttu on Lizzie (Noomi Rapace) langenud sügavasse depressiooni, purunenud on tema abielu ning endine abikaasa (Luke Evans) soovib saada nende teise lapse ainuhooldeõigust.

Nii palju kui Lizzie endale ka ei sisenda, et ta on suuteline oma eluga edasi minema, kistakse kõik möödaniku poolt tema hinge jäetud haavad lahti hetkel, mil ta kohtab ühel laste sünnipäevapeol Claire'i (Yvonne Strahovski) ja tema väikest tütart. Sellest hetkest alates on naine täiesti veendunud, et selle tüdruku näol pole tegu kellegi teise kui tema kalli tütrekesega. Nii nagu süveneb tema kinnisidee, hägustuvad piirid reaalsuse ja ettekujutatava maailma vahel ning ühel hetkel leiavad kõik asjaosalised end olukorrast, mis hakkab kiskuma vägagi etteaimamatuks ja ohtlikuks.