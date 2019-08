Filmilindifestivalil näidatakse esmakordselt filme ka 16mm lintidelt!

17. augustil kogunevad filmisõbrad Järva-Jaani neljandale Filmilindifestivalile. Põhiprogrammis linastuvad 35mm filmilintidelt kultuurimajas 16.00 «Pritsimeeste pidu» («The Firemen’s Ball» / R: Milos Forman, 1967), 18.00 «La Strada» (R: Federico Fellini, 1954) ja 20.30 «Kõrbekuninganna Priscilla seiklused» («The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert» / R: Stephan Elliott , 1994). Öises autokinos tulevad näitamisele 23.00 «Värdjad»(«Freaks» / Tod Browning, 1932) ning 01.00 «Hingede karneval» («Carnival of Souls» / Herk Harvey,1962).

Esmakordselt festivali ajaloos tuuakse päevavalgele ka 16mm projektor. Festivali kõrvalprogrammis Vanatehnika varjupaigas saab näha kunstnikufilmide programmi «Sleep Through the Present» 16mm filmilintidelt, mille kuraatoriks on Foku liige Paul Kuimet. Kunstnikufilmide programm astub dialoogi nii Järva-Jaanit ümbritseva loodusega, vanatehnika varjupaigaga kui ka «Katedraaliks» nimetatud masinaga, milles filme projitseeritakse. Filmide autorid on tööde loomisel kasutatud erinevaid kinematograafilisi võtteid – aegluupi, timelapse-fotograafiat või kasutanud kaamerat kui eksperimentaalset kirjutusvahendit. Programmis tulevad näitamisele: «Sleeping on a bullet train» (R: João Maria Gusmão ja Pedro Paiva, 2015), «Aspect» (R: Emily Richardson, 2004) ja «The house belongs to those who inhabit it.» (R: Runa Islam, 2008). Programmi kogukestus on 24 minutit ning korduvseansid toimuvad algusega 21.30, 22.30 ja 23.30.