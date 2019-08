Sotsiaalmeedias levib foto, millel väidetavalt on Naomi Watts «Troonide mängu» eelloo võttel Itaalias

Kinnitamata andmetel hakkab HBO uus sari, mille võtetega alustati sel kevadel, kandma pealkirja «Bloodmoon» (Verekuu) või «The Long Night» (Pikk öö), teatab news.com.au.

Uue sarja naispeategelast kehastab Austraalia päritolu näitleja, 50-aastane Naomi Watts, keda on sotsiaalmeedias levival pildil näha ta tegelase kostüümis.

Nii nagu olid salastatud algse sarja stsenaarium ja võtted, nii on ka uue sarja puhul. Seega ei ole teada, keda Watts uues sarjas kehastab.

Ei ole teada, millal Watts fänni fotole jäi, kas juuli lõpul või augusti alguses.

«Troonide mängu» eellugu võetakse üles mitmes paigas, põhivõtted toimuvad Põhja-Iirimaal Titanic Studios filmistuudios. Seal tehti ka paljud «Troonide mängu» võtted.

Itaalia väljaanne Il Messaggero kirjutas, et Gaeta Grotta del Turco piirkonnas oli juulis näha liikumas nii võttemeeskonda kui ka näitlejaid. Lisaks oli seal palju tehnikat vedavaid veoautosid.

Gaeta asub Rooma ja Napoli vahel ning on turistide seas populaarne paik.

Naomi Wattsil on Austraalias Sydneys käsil filmi «Penguin Bloom» võtted ja ta andis seal intervjuu, et «Troonide mängu» eelloo võttemeeskond ja näitlejad tegid Itaalias head tööd.

Naomi Watts mais 2019 FOTO: Steven Bergman/AFF-USA.COM / AFF/PA Images/scanpix

««Troonide mäng» on üks ebatavalisemaid seriaale, mis kunagi teleekraanil olnud. See on nüüdseks kultusseriaal. Olen õnnelik, et saan anda oma panuse sellega seotud seriaalis. Rohkem ei saa ma öelda,» sõnas Watts.

Watts lisas, et enne kui ta sai järelloo rollipakkumise, ei olnud ta «Troonide mängu» vaadanud.

«Vaatasin siis kiirkorras kõik kaheksa hooaega ära ja pean tunnistama, et mulle see meeldis,» teatas näitlejanna.

Kaader «Troonide mängu» kaheksanda hooaja kuuendast osast. Pildil Jon Snow (Kit Harington) ja Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) FOTO: CAP/PLF / Supplied by Capital Pictures/Scanpix

HBO leheküljel on kirjeldatud uut seriaali järgmiselt: «Selle tegevus toimub tuhandeid aastaid enne «Troonide mängu» tegevust. Selles on näha, kuidas kangelaste kuldajastu lõpeb ja tuleb võitluste aeg. Selles avanevad paljud Westerosi saladused ja saadakse teada Öökuniga armee päritolu ning veel palju muud. Kui arvatakse, et see on «Troonide mängu» kordus, siis see seda kindlasti ei ole. See on uus ja omaette lugu».

Uue sarja taga on «Jää ja tule laulu» raamatuseeria autor George R R Martin ja produtsent Jane Goldman.

Kinnitamata andmetel põhineb uus seriaal Martini romaanil «Fire and Blood», mis räägib Targaryenide kojast, eelkõige sellest, kuidas Aegon Targaryen vallutab Seitse Kuningriiki.

Kirjanik Martini kinnitusel ei näe uues seriaalis Targaryene ega Raudtrooni, kuid fännide arvates ütles kirjanik seda jälgede segamiseks.

Öökuningas (Vladimir Furdik) lendamas seitsmenda hooaja lõpul jäädraakoniga FOTO: / AP/Scanpix

Fännide arvates võib juba tuntud tegelastest näha Öökuningat, kuna uues seriaalis näidatakse, kuidas ta sai oma armee, mis koosneb zombidest White Walkers’itest.

«Troonide mängu» pilootseriaal peaks HBO kanalile jõudma 2020. aasta sügisel.

«Troonide mäng» on kanali HBO seriaal, mis põhineb kirjanik George R R Martini romaanisarjal «Song of Ice and Fire» (Jää ja tule laul). Sari sai pealkirja sarja esimese raamatu «Game of Thrones» (Troonide mäng) järgi.

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) koos draakoniga «Troonide mängu» kaheksandal hooajal FOTO: Helen Sloan / AP/Scanpix

Seriaali esimene osa oli HBO kanali eetris 17. aprillil 2011 ja viimane 19. mail 2019. Kokku on kaheksa hooaega ja 73 osa.