Nädala näitleja: Kes on «Guernsey Kirjandus- ja Kartulikoorepiruka Seltsi» kaunis naisstaar Lily James?

Lily Chloe Ninette Thomson (professionaalselt tuntud kui Lily James) sündis 1989. aastal Inglismaa väikelinnas Esheris. Tema isa oli muusik (suri 2008. aastal vähki) ja ema samuti näitlejanna. Naisel on kaks venda, üks noorem ja teine vanem. Näitlejanna oli ka Jamesi vanaema Helen Horton. Lavanime Lily James kasuks otsustas näitlejanna pärast seda, kui avastas, et näitleja nimega Lily Thomson juba eksisteerib. Miks just James? Nimelt soovis Lily sellega mälestada oma varalahkunud isa, kelle eesnimi oli James.