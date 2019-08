Lahe idee! Tänavune Tartuff kasutab reklaamide näitamiseks mõeldud aega millekski muuks

Tunnustatud režissööride filmid ning noortele filmitegijatele suunatud konkurss on osa üle-Euroopalisest #EUandME teavituskampaaniast. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Keit Kasemetsa sõnul on kampaania eesmärgiks kutsuda noori kaasa mõtlema ja rääkima Euroopa Liidu väärtuste, võimaluste ja tuleviku osas. «Uuringud näitavad, et kuigi toetus Euroopa Liidule on aegade kõrgeim, ei taju inimesed Euroopa Liidu rolli oma igapäeva elus. Lühifilmide kaudu soovime Tartuffi külalistele pakkuda ühest küljest häid filmielamusi, aga teisest küljest mõtteainet sellest, et mida Euroopa Liit tegelikult tähendab või võiks tähendada,» selgitas Kasemets.

Tartuffi projektijuhi Agnes Joyet sõnul on Tartuffil rõõm jagada tänavu oma ekraani #EU&ME lühifilmidega. «Oma festivalidel rõhutame alati, et ka lühifilm on film! Nõnda väheste minutitega anda vaatajale edasi oma sõnum on pigem eeskujuks filmitegijatele - rääkimata veel Eesti heitlikest suveilmadest, mis mõnel õhtul ehk kiire kulminatsiooniga lühikaid lausa soosiks,» ütles Joyet.

Euroopa Komisjoni huvi teha koostööd Tartuffiga on ühtlasi ajendatud soovist toetada Euroopa filmikunsti. «Globaalse meelelahutustööstuse kontekstis on äärmiselt oluline, et ka Euroopa tegijate looming jõuaks laiema publikuni. Filmikunst äärmiselt oluline nii rahvusliku kultuuripärandi salvestamisel kui ka selle taasloomisel ning see on omakorda üks Euroopa Liidu prioriteetidest. EL on loonud mehhanisme, mis kohalikke autoreid eri viisil toetavad – näiteks Creative Europe, kuid on ka oluline, et looming laiema publikuni jõuaks. Siinkohal on üritused nagu Tartuff asendamatud,» ütles Kasemets.