Megan Foxist ja James Francost saab sõgeda huumoriga retrodraamas «Zeroville» saatuslik Hollywoodi-paar

Kõrvaltvaatajale tundub Hollywoodis lihtsa jooksupoisina alustav Vikar autistina – selle põhjustas raske lapsepõlv ja agressiivsest usufanatist isa. Küll aga on noormehel väljanägemist ning lisaks avaldavad muljet tema jõulised tätoveeringud. Tegelikkuses on tegu aga verisulis visionääriga, viitsütikuga pommiga, mis vaid ootab, et kuskilt tuleks saatuslik säde. Ta leiab end Hollywoodis läbi lüüa üritajate seltskonnast, kus liigub nii tähtsamaid kui ka vähemtähtsaid tegelinskeid, aga samuti ka saatuslikke kaunitare. Üks neist on Soledad (Megan Fox), kellega tasapisi karjääriredelil ülespoole liikuval Vikaril tekib suhe, mis viib omakorda välja ootamatute ja traagiliste sündmusteni.