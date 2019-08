Kinodesse jõuab üks eriti äge film: «DeLoreani hullumeelne pettus»

Palavalt armastatud filmiseeriast «Back to the Future» legendaarseks saanud auto Delorani taga on peidus veel üks täiesti tõeline, kuid hullumeelne lugu. Auto loojaks olnud John DeLorean oli värvikas kuju, kelle ellu kuulusid pettused, narkoveod, poliitika, suured tehingud, arreteerimised ja kohtulahingud. Loomulikult on see suurepärane alus ühele ägedale filmile.