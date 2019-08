Kas Priit Võigemasti vigastus ennustab spioonipõnevikule «O2» suurt edu?

Mis on Priit Võigemastil ühist selliste Hollywoodi näitlejatega nagu Tom Cruise ja Daniel Craig? Nimelt said ka need mehed võtteplatsil jalatrauma ning suurteoste filmimine tuli osaliselt pausile panna.

Tom Cruise murdis «Võimatu missioon: Tagajärjed» võttel pahkluu, mistõttu ei olnud peaosatäitjal kuus nädalat võimalik oma rolli täita. Ometigi osutus just see frantsiisi kõige edukamaks filmiks. Lõpp hea, kõik hea.

Daniel Craig vigastas oma pahkluud alles selle aasta maikuus, 25. Bondi-filmi võttel. Nüüd on mees õnneks taas tegudele asunud, kuid ka temal tuli võtteplatsilt mitu nädalat eemal viibida. Ja olgugi, et uusim Bondi-film pole veel kinodesse jõudnud, siis selle edus ei kahtle vist mitte keegi.

Seega tasub filmitegijatel optimistlikuks jääda, sest ehk on peaosatäitja vigastus filmile hoopiski hea enne? Igal juhul soovime Priit Võigemastile kiiret paranemist ja loodetavasti saab ta juba üsna pea teistega ühineda.

Videosalvestis hüppest, mille tagajärjel Tom Cruise pahkluu murdis:

Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös valmiv «O2» on ajastutruu spioonipõnevik, mille süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks.

Peagi selgub, et meie luure ridades tegutseb äraandja. Reeturi tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja algab pingeline kassi-hiire mäng. Samal ajal jõuab luureteenistusteni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud tervet Euroopat ja ühtlasi ka Eestit puudutava salakokkuleppe.

Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe poolatar Maria Dubrawskaga (Läti näitlejatar Agnese Cīrule).