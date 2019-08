Lätlased valmistasid Eesti filmifestivali puhuks spetsiaalse limonaadi

Tartuffi limonaad on tehtud Läti väikepõllumeeste rabarberist ja seda saab eksklusiivselt osta ainult festivali ajal Tartu Raekoja platsilt.

Tartuffi turundaja Heinrich Sepp tõstis esile rahvusvahelist koostööd. «Meil on väga hea meel, et Tartuff kõlab ka Eestist väljapoole ja me saame tänu lätlastele pakkuda vaatajale midagi uut ja põnevat,» ütles ta.