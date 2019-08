Kui edukas New Yorgi reklaamijuht (Will Smith) elab üle isikliku tragöödia ja muutub elu suhtes ükskõikseks, mõtlevad ta sõbrad välja drastilise plaani, et ta mustast august välja tuua, enne kui ta kõik kaotab. Viies mehe viimse piirini, sunnivad nad teda üllataval ja sügavalt inimlikul viisil tõega silmitsi seisma.