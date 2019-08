Põnevus Kanal 2s: Christopher Nolani suurteoses «Tähtedevaheline» plaanitakse inimesed mõnda teise galaktikasse ümber kolida

Tulevikus hakkab elu Maal kokku varisema – toidukriis ja katastroofiline kliima on inimkonna püsimajäämise ohtu seadnud. Saladuskatte all ikka veel tegutsev NASA plaanib Maa maha jätta ning inimesed mõnda teise galaktikasse ümber kolida. NASA saadab Saturni lähedale tekkinud ussiauku astronaut Cooperi (Matthew McConaughey) juhitud rühma, et see väljavalitud planeete kontrolliks ja hindaks nende sobivust inimkonna uue võimaliku koduna. Teistes osades Anne Hathaway, Matt Damon, Michael Caine jpt.