Pereisa Rusty (Ed Helms) tahab väga, et tema perekond rohkem ühiselt aega veedaks. Seepärast üllatab ta oma naist Debbiet (Christina Applegate) ning nende kahte poega läbi riigi kulgeva reisiga «kõigi perede lemmiklõbustusparki» Walley Worldi. Selge see, et pikal teekonnal läheb viltu absoluutselt kõik, mis saab viltu minna... Film ei sobi alaealistele.