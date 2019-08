Seitsmendat aastat üliõpilane ja diplomit ikka ei paista. Kas ka sina tead mõnda sellist?

Hittkomöödia kõigile «Kuuma piruka» ja «Seks-retke» sõpradele. Van Wilder (Ryan Reynolds) on üliõpilane juba seitsmendat aastat järjest ja diplom, mille poole kõik teised püüdlevad, on tema jaoks midagi täiesti ebaolulist. Nende aastate jooksul on temast saanud Coolidge'i kolledzhi elav legend, kes naudib iga päeva. Kui Vani isa mõttetust investeeringust loobub ja poja õppemaksu enam ei maksa, peab leidma võimaluse vajalik summa muude vahenditega kokku ajada. Sünnib peokorraldusfirma, millesarnast enne nähtud pole. Film ei sobi alaealistele.