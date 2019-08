Huumor Kanal 2s: Seitsmendat aastat üliõpilane ja diplomit ikka ei paista. Kas ka sina tead mõnda sellist?

Van Wilder (Ryan Reynolds) on üliõpilane juba seitsmendat aastat järjest ja diplom, mille poole kõik teised püüdlevad, on tema jaoks tähtsusetu paber, mis isegi mitte silmapiiril ei paista. Nende aastate jooksul on temast saanud Coolidge'i kolledži elav legend, kes naudib iga päeva nagu igihaljas tudeng muiste. Kui Vani isa taipab oma investeeringu mõttetust ning loobub oma poja õppemaksu maksmisest, peab too leidma võimaluse vajalik summa muude vahenditega kokku ajada. Sünnib peokorraldusfirma, millesarnast enne nähtud pole. Film ei sobi alaealistele.