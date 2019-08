Priit Võigemast sai Eesti spioonipõneviku võtetel vigastada

Priit Võigemast vigastas jalga kolmapäeva varahommikul toimunud öövõtetel Helsingis Malmi lennuväljal, kus filmiti üles üht võtmestseeni, milles peaosatäitja on jooksmas lennuki suunas.

Priit Võigemasti sõnul plaanib ta filmiga jätkata niipea kui jalg on paranenud. «Tänan kõiki kaasaelajaid toetuse eest ja kinnitan, et tunnen end pärast operatsiooni hästi.»

Esko Rips kinnitas, et meeskond jätkab hetkel nende stseenidega, mida saab filmida ilma peaosatäitjata. «Oleme aga sunnitud põhjalikult ümber korraldama kogu võttegraafiku. Hetkel plaanime edasi minna vaid nende stseenidega, kus Priit Võigemast ei osale ja filmida ülejäänud stseenid pärast tema paranemist. Soovime Priidule kiiret paranemist,» ütles Rips.

Filmi näitlejad on õnnetusjuhtumite vastu kindlustatud. Kas ja millised kulud kaasnevad ümberkorraldustega seoses produktsioonifirma jaoks, on hetkel selgitamisel.

Kaader filmist, mis on filmitud mõni aeg enne õnnetust. Pildil Priit Võigemast.

Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös valmiv «O2» on ajastutruu spioonipõnevik, mille süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks.