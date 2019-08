Anname hoogu! Noored filmitegijad vajavad toetust uue linateose «Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu» valmimiseks

Filmi tegemine on meil veres olnud juba lapsest saati, kui koos igasugu tobedaid koduvideosid tegime. Samuti lõpetasime Tallinna 32. Keskkooli multimeedia suuna. Seal sai sõpradega vändatud mitmeid rohkete auhindadega pärjatud lühifilme, kuid oleme ausad, kui tihti sina vabatahtlikult lühifilme vaatad?

Seepärast otsustasimegi, et nüüd on õige aeg liivakastist välja tulla ja suurte poiste kombel üks korralik täispikk film üles võtta, sest kaua me ikka ootame. Tuleb asjaga pihta hakata ja mitte lasta elul silme eest läbi vuhiseda.