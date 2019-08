Tartuffi avamine on pühendatud Lõuna-Eesti filmimaagiale

Tartuffi ja Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks esitletav projekt «Kaadris on Tartu! Filmimaa Lõuna-Eesti» on elavas esituses tantsukunsti ja kollaažfilmi süntees, mis tõstab esile piirkonna erilist kohavaimu seal ülesvõetud mängufilmiepisoodide kaudu.

«Tappev Tartu», «Jan Uuspõld läheb Tartusse»... – mitme filmi puhul on Tartu nimi juba pealkirja raiutud. Või kas te teate mõnda teist linna, mille asumil oleks omanimeline film? Supilinnal on. Isegi «Karujaht Pärnumaal» pole Pärnus, vaid Tartus ja selle ümbruses vändatud.

Tartuffi juhi Agnes Joyet sõnul kohtuvad selles koreograafiaga dekoreeritud filmijadas eesti filmi nostalgia, surematud repliigid ja loomulikult armastus. «Mul endal on küll esimest korda nende 14 aasta jooksul tunne, et tahaks olla üks neist tuhandetest Tartuffi fännidest ustaval klapptoolil ja lasta sel Lõuna-Eesti armastuslool end nostalgilisele filmirännakule viia.»

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks projektijuht Erni Kask rõhutas, et Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks koos Lõuna-Eestiga. «Meie programm kannab juhtmõtet «Ellujäämise kunstid» ja üks neist kunstidest on kahtlemata armastamise kunst. Nii nagu armastus lähedaste, keskkonna ja iseenda vastu on ellujäämiseks asendamatu, on ka armastusfilmide festival Tartuff suvises Tartus asendamatu,» ütles ta.