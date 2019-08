Kas armastus on kõikvõimas või ollakse mõnikord pärit siiski liialt erinevatest maailmadest?

Romantiline hittkomöödia toatüdrukust, kes eksikombel satub rolli, mida ta muidu vaid unes näinud on. Marisa (Jennifer Lopez) on üksikema, kes töötab päevast päeva ühes Manhattani luksushotellis. Juhuslik kohtumine sarmika ja rikka Christopheriga (Ralph Fiennes) pöörab ta elu pea peale, sest mehele jääb ekslikult mulje, et särtsakas iludus viibib hotellis külalise, mitte toatüdrukuna. Saatus viib nad üheks ööks kokku, kuid reaalses elus asuvad need kaks täiesti erinevates maailmades. Kas nii siis jääbki?