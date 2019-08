Täna 50 aastat tagasi: mõrvatakse kaheksandat kuud lapseootel näitlejanna Sharon Tate

Pole teada, kas Tate tapeti Atkinsi, Watsoni või mõlema poolt, kuid fakt on see, et lapseootel näitlejannat pussitati kokku 16 korral. Watsoni sõnul Tate nuttis ja muudkui karjus: «Ema.. ema!» Lisaks olevat naine kurjategijatel palunud teda vähemalt nii kaua elus hoida, kuni ta on lapse ilmale toonud.

Pärast mõrvade sooritamist ja enne sündmuskohalt lahkumist ütles Manson Atkinsile ja Krenwinkelile, et need mingi märgi maha jätaks. Selle peale kirjutas Atkins Tate'i verega välisuksele «pig» (siga).

Kahekordse Oscari-võitja Quentin Tarantino jaoks on tegu üheksanda soolofilmiga ning taaskord on kultuslavastaja suutnud enda ümber koondada nimeka näitlejate nimistu. Filmis astuvad lisaks juba eelnimetatuile üles Luke Perry (kes teeb filmis oma viimase rolli), Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, James Marsden, Tim Roth, Emile Hirsch, Damian Lewis, Bruce Dern, Michael Madsen, Damon Herriman, Lena Dunham, Rumer Willis, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Scoot McNairy jt Filmis näeb üles astumas ka hiljuti lahkunud Luke Perryt, kes kehastab filmis Scott Lancerit – tegelast aastatel 1968-1970 USA telekanalil CBS jooksnud vesterni-telesarjast «Lancer».

Tehnilise meeskonna osas on Tarantino kampa löönud oma sagedase partner-operaatori Robert Richardsoniga, kostüüme teeb Arianne Phillips («Walk the Line») ning kunstnikutöö autorid on Barbara Ling ja Nancy Haigh («The Ballad of Buster Scruggs», «No Country for Old Men»).