Põnevusfilmis «Haide linn: 47 meetri sügavuses 2» tuleb seiklusjanulistel noortel pääseda veealusest iidsest maiade linnast enne, kui nad nahka pistetakse

Seiklusi otsivad noored Mia (Sophie Nelisse), Sasha (Corinne Foxx), Nicole (Sistine Stallone) ja Alexa (Brianne Tju) otsustavad sukelduda iidsesse, vee alla vajunud maiade linna, mis on leitud ning mida parasjagu kaardistatakse. Varemetesse jõudes vajub sissepääs aga kokku ning tüdrukud peavad välja pääsemiseks leidma tee läbi koobaste ning tunnelite enne, kui õhk otsa saab. Kõige tipuks avastavad nad, et ei ole seal linnas sugugi üksi, vaid nad on sattunud väga näljaste mõrtsukhaide elupaika.