Poisid, kes peeretas? Tartuff tähistab populaarse lastefilmi 35. sünnipäeva

Uibo «kaduva» hääle jäädvustamine oligi režissöör Mati Põldre üks eesmärkidest, aga see on ka kummardus helilooja Ülo Vinterile, kelle lavalisel kantaadil «Kevade ehk pildikesi koolipõlvest» linateos põhineb.

«See on pigem meeleolu- kui mõistusefilm,» rääkis Mati Põldre 35 aastat tagasi ja kahetses, et oma jälje jätsid Eesti Telefilmi napid rahalised vahendid ja lühike ettevalmistusaeg. 35 aastat hiljem ütleb ta järgmist: «Kevad südames» on ETVs vähemalt viiskümmend korda ekraanil olnud. Olen palju kordi ka ise vaadanud. Kord viie aasta tagant, siis jälle kümne aasta möödudes. Mida edasi, seda armsamaks mulle film muutub, kuna see oli minu esimene täispikk mängufilm, pigistan ma vaadates mõne lahjema koha ajal silma kinni. Aga häid kohti jagub ka. Ja häid osatäijaid. Iga kord, kui ma näen mõnel kontserdil ühte oma tänast lemmikdirigenti Olari Eltsi, meenub Tiugu, tema klassikaline tekstilause, muide tema ainus lause üldse filmis: «Poisid, kes peeretas?». Klassika, Oskar Luts «Kevade», 1935.»