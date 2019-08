Nädala uued filmid: Vallaliste pulmapiinad, haraka Kuu-vallutus, kirjanduslik saareromantika, verine raamatuhorror ja poistebändi luksuselu

Tunnustatud Mehhiko päritolu filmilavastaja Guillermo del Toro käe alt tuleb augustikuus kinodesse põnev õudukas «Hirmsad lood, mida pimedas rääkida» (Scary Stories To Tell in the Dark). Oscari-võitljast del Toro käe alt tuleb sedapuhku küll vaid filmi stsenaarium – režissööriks on hoopis õudusfilmimeister André Øvredal («Trollhunter»).



Muidu rahulikus Mill Valley linnakeses asub üks kummituslik loss ning liigub legend Bellowsite perekonnast, kelle piinatud tütar Sarah kirjutas oma sünge elu jooksul oma verega raamatutäie jutukesi, millest igaühes oma koletis. Film jälgibki 1968. aasta Ameerika Ühendriikides seltskonna teismeliste jubedaid kogemusi iseenda hirmude ja raamatukoletistega silmitsi seismisel, mis ähvardavad noorte eludele otsa peale teha. Selgub, et raamat suudab end ise kirjutada ning noortest endist saavad selle õudustelugude saaga uued peatükid.



Filmitegijad rõhutavad, et alla 13-aastastel seda vaatama tulla ei maksa: ehkki filmis verd ei näidata ja lood on lasteraamatust, siis on ekraanilugu siiski väga õudne vaatamine, vahendab Polygon stsenaristi ja režissööri eile New Yorgis toimunud treileri esitlusel välja öeldud hoiatust.



«Isiklikult leian, et lapsepõlv on elu kõige ohtlikum aeg,» sõnas del Toro. «Alati öeldakse, et küll lapsepõlv oli ilus aeg, aga mitte minu jaoks. See oli täielik Shawshank (hirmus vangla – toim.). Käisin jesuiitide koolis, olin sõna otseses mõttes vangis ja pidin õue peal kogu aeg kaklema. Øvredal suutis selle tunde tabada ja see teeb neist lastest filmis keerukamad tegelased. Paljud filmid lihtsustavad lapsi ja teevad neist nunnud ruladega vuravad ninatargad, kes kunagi viga ei saa. Minu filmides saavad lapsed surma. Nad on hapramad, aga seevastu palju keerukamad, ja nad näevad sellesse pimedusse, mis läbi selle filmi hõljub.»



Film põhineb kirjanik Alvin Schwartzi samanimelisel lasteraamatul, mille avastamist stsenarist del Toro mäletab kui eilset päeva, kuigi avastas selle raamatupoest juba 80ndatel.