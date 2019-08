Võlukunst Kanal 2s: «Harry Potter ja tulepeeker» toob ekraanile veel tundmatu Robert Pattinsoni

Harry Potter ei saa aru, miks ta on valitud osalema Kolmevõluri turniiril, kus ta peab võistlema endast vanemate ja kogenumate õpilastega teistest koolidest. Samuti on tagasi ka kuri lord Voldemort (Ralph Fiennes) ja tema käsilased, kes ilmutavad end lendluupalli Maailmakarika finaalmängul. See pole aga Harry ainus mure – ta peab leidma endale veel kaaslase Sigatüüka kooli jõuluballile ja see ei ole sugugi lihtne ülesanne. Cedric Diggory rollis astub üles äsja Christopher Nolani «Teneti» võtetega seoses nädalaid Tallinnas veetnud näitleja Robert Pattinson.