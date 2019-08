Pitt või DiCaprio: Kumma peaks esitama Tarantino filmi eest meespeaosa Oscarile?

Filmi peaosas astuvad teadupärast tandemina üles kaks Hollywoodi tippnäitlejat – Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt –, kes mõlemad on parima meespeaosa kategoorias Oscarile kandideerinud (vastavalt 3 ja 2 korda) ning DiCaprio kuldmehikese ka võitnud (filmi eest «Mees, kes jäi ellu»).



Siin seisab filmitegijatel ees klassikaline Hollywoodi dilemma: tuleb otsustada, kumb neist esitada filmiakadeemiale kaalumiseks kõrval- ja kumma peaosa kategoorias. Lisaks tunnetuslikele aspektidele tuleb ilmselt valiku tegemisele läheneda strateegiliselt, et n-ö munad korvidesse targalt ära jaotada ning igas kategoorias oma võiduvõimalusi suurendada.







Näiteks eelmisel aastal parima naispeaosa Oscari võitnud Olivia Colman oli ainus «Soosiku» peaosatäitjate triost, kes kategooriasse esitati. Kuna aga Emma Stone ja Rachel Weisz olid mõlemad juba korra kuldmehikese võitnud, siis liigutati nad taktikaliselt kõrvalosade tulpa. Sama nipp tõi Mahershala Alile «Rohelise raamatu» eest tema teise kõrvalosa Oscari – peaosa kategoorias kandideeris vaid tema ekraanipartner Viggo Mortensen.







«See («Ükskord Hollywoodis») on Pitti seni parim näitlejatöö, kuid kogu lugu keerleb rohkem Ricki ümber,» sõnas Varietyle üks akadeemia liige. Arvatakse ka, et Pitti selline areng arvatavasti ei üllataks ning – rahulik ja ebaisekas mees, nagu ta on – ilmselt pakub sama variandi vabatahtlikult välja, sest inimesed niikuinii arvavad, et DiCaprio on peaosatäitja. «Pitt on filmitegija ning tema prioriteet on teha häid filme. Ta ei mõtle auhindade peale,» avaldas teine akadeemia liige filmiväljaandele arvamust.

Kes teab, ehk oleks just tugev kõrvalosa just see kaart, millele panustada: Pitt on olnud Oscarile nomineeritud lisaks eelnimetatud filmile veel ka 2008. aasta filmi «Benjamin Buttoni imeline elu» ja 2011. aasta filmi «Edu valem» eest, kuid auhinda koju pole ta siiani saanud viia. Ehk on nüüd tema võimalus?



Üks võimalus oleks muidugi esitada mõlemad peaosa auhinnale, et sellisel juhul akadeemia tavaliselt ei kipu valikut tegema ja auhinna saab mõne muu filmi staar (Susan Sarandon ja Geena Davies ja 1992. aasta «Thelma ja Louise» topeltkandidatuur tõi Oscari hoopis «Voonakeste vaikimisele» ja Jodie Fosterile).







Arvatakse, et lisaks Sony'le seisab analoogilise dilemma ees ka Fox, kel tuleb välja nuputada skeem, kuidas mismoodi esitada auhindadele Matt Damon ja Christian Bale – «Le Mans '66» kaks peaosalist. Lihtne ei saa olema ka Netflixil, kus esilinastub peagi Martin Scorsese maffiafilm «Iirlane», kus teevad peaosalise Robert De Niro kõrval tugevad kõrvalrollid Al Pacino ja Joe Pesci.

Äsja välja tulnud treileriga A24 «Majaka», mis on selge duett, osas on aga liisk kuuldavasti juba langenud: peaosaliseks on loetud Robert Pattinson ja kõrvalosaliseks Willem Dafoe.

Quentin Tarantino film «Ükskord Hollywoodis» viib vaatajad 1969. aasta muutuvasse Los Angelesse, kus teletäht Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ja ta kauaaegne kaskadöör Cliff Booth (Brad Pitt) üritavad tegutseda peaaegu tundmatuseni muutunud meelelahutusäris. Lavastaja ja stsenaristi üheksandas filmis on väga palju osatäitjaid ja mitmed süžeeliinid, mis avaldavad austust Hollywoodi kuldajastu viimastele hetkedele.

Kahekordse Oscari-võitja Quentin Tarantino jaoks on tegu üheksanda soolofilmiga ning taaskord on kultuslavastaja suutnud enda ümber koondada nimeka näitlejate nimistu. Filmis astuvad lisaks juba eelnimetatuile üles Luke Perry (kes teeb filmis oma viimase rolli), Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, James Marsden, Tim Roth, Emile Hirsch, Damian Lewis, Bruce Dern, Michael Madsen, Damon Herriman, Lena Dunham, Rumer Willis, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Scoot McNairy jt Filmis näeb üles astumas ka hiljuti lahkunud Luke Perryt, kes kehastab filmis Scott Lancerit – tegelast aastatel 1968-1970 USA telekanalil CBS jooksnud vesterni-telesarjast «Lancer».

Tehnilise meeskonna osas on Tarantino kampa löönud oma sagedase partner-operaatori Robert Richardsoniga, kostüüme teeb Arianne Phillips («Walk the Line») ning kunstnikutöö autorid on Barbara Ling ja Nancy Haigh («The Ballad of Buster Scruggs», «No Country for Old Men»).