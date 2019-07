Ilmus kauaoodatud treiler Martin Scorsese võimsale maffiafilmile «Iirlane»

Joe Pesci kehastab biograafilises filmis põrandaaluse maailma pealike ehk Bufalinode maffiaperekonna liiget Russell Bufalinot. Filmis löövad kaasa veel Anna Paquin, Harvey Keitel jt.



Tegu on Scorsese kireprojektiga, millest ta on unistanud aastaid, ning saab hinnanguliselt vähemalt 125-miljonilise (siin-seal spekuleeritakse, et kuni 175-miljonilise) eelarvega olema filmimehe elu üks kallimaid produktsioone.