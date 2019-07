Hilary Duffi lõplik häving: Disney staar kehastab maatasa tehtud häbitus õudukas rasedana mõrvatud Sharon Tate'i

Lugu on nukker ka teisest küljest: mitte, et keegi oleks kunagi Disney telekanalilt blondi printsessina tuule tiibadesse saanud näitlejanna Hilary Duffi tippnäitlejaks pidanud, ent peaosa niivõrd maitsetus filmis ennustab, et ta selleks kunagi ka ei saa.



Juhtivad filmiportaalid ja kriitikud annavad õudukale hävitava hinnangu: IMDBs on filmi skoor viletsad 3,1 punkti 10st ning Rotten Tomatoes'es suutis film teenida 15%-lise heakskiidu ning sai mädase tomati märgi. Kriitikute poolt kõlab konsensus: lisaks sellele, et filmi ainese valik on pehmelt öeldes maitsetu, olevat see ka äärmiselt halvasti tehtud, mis keerab ühe traagilise loo naeruväärseks rämpsmeelelahutuseks.



Film tuli välja juba aprillikuus, siis oli hoobilt selge, et kinofilmi sellest ei sünni ning õudukas saadeti otse DVD-levisse. Ometi õnnestus linalugu kuidagi Amazonile maha parseldada ning film on alates eilsest kenasti striimitav. Paraku on selge, et pärast küllaltki suurt, ehkki negatiivset meedia tähelepanu hakkab film kõigele vaatamata koguma korralikke vaatajanumbreid, sest kes siis ei tahaks näha aasta kõige kehvemat õudukat?