Õuduspõnevikus «Inimjaht» satuvad 12 võõrast verejanulise tapamängu märklaudadeks

Peaosades astuvad filmis üles peamiselt naised: Hilary Swank, Betty Gilpin («Stuber»), Emma Roberts jt. Richard Connelli 1924. aasta novellil «The Most Dangerous Game» (mis on inspiratsiooni andnud arvukatele filmidele, sh «Näljamängudele») põhineva filmi on tootnud Blumhouse Productions, mis on toonud ekraanile hulgaliselt kvaliteetset õudust, kuid mitte ainult: ettevõtte tööde nimekirjast leiab sellised teosed nagu «Halloween», «Get Out», «Ma», aga ka «BlaKkKlansman», «Whiplash» jpt