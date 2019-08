Nädala näitleja: Kes on «Kiired ja vihased: Hobbs ja Shaw» kangelanna Vanessa Kirby?

Kui arvasite, et «Kiired ja vihased: Hobbs ja Shaw» nimiosades on kaks kiilakat jõujuurikat, siis filmi sisu annab kohati ka pealkirjale uue varjundi: on ju kahe põhikangelase kõrval mängu toodud Deckard Shaw (Jason Sytatham) õde Hattie Shaw, kes ka Hobbsi külmaks ei jäta. Ent kes on näitlejanna Vanessa Kirby, kes frantsiisi uusimas harufilmis rolli endale sai?