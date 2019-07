Inspireerivad tsitaadid Tallinna tolmu taldadelt pühkinud Christopher Nolanilt, kes saab täna 49-aastaseks

Mõnikord mõtlen, kui kummaline see on, et saan teha täpselt seda, mida olen tahtnud, ja sellega on kohati raske toime tulla. Pean endale iga paari nädala järel meelde tuletama, et teen seda filmi, sest see on täpselt see, mida ma tahan teha. Ja siis olen järsku jälle õnnelik.