Bruce Lee tütar solvus Tarantino peale: «Ükskord Hollywoodis» mõnitab mu isa mälestust!

1973. aastal kõigest 32-aastasena surnud Bruce Lee ainsa elava järeltulija, 50-aastase Shannon Lee sõnul oli väga nörritav näha, kuidas Tarantino tema isa filmis ülbe ja õhku täis tropina kujutas, kirjutab The Wrap . Tegelikkuses olevat asiaadist Leel 1960ndate Hollywoodis vägagi raske edu saavutada ning pidi palju rohkem vaeva näegema kui Tarantino peategelaste sugused valged alfamehed. Nimelt anti tol ajal asiaatidest näitlejatele parimal juhul kõrvalrolle ning sageli kujutati neid hoopis stsereotüüpiliste naljanumbritena, mida valiti mängima valged näitlejad (nt «Hommikusöök Tiffany juures» Mickey Rooney kehastatud virisev naaber – toim.).

«Ma mõistan, mis eesmärgil teda nii esitletakse – selleks, et Brad Pitti tegelaskuju kange vennana näidata, kes isegi Bruce Leele tappa suudab anda,» sõnas Lee ja lisab, et kui ka lavastaja eesmärk oligi kujutada Bruce Leed karikatuursena ja läbi tema stereotüübi kõverpeegli, siis ei ole sellest piisavalt hästi aru saada. «Ja tol ajastul oligi väga palju rassismi ja kõrvalejäetust, kuid nad ei pidanud teda ekraanil ilmtingimata kohtlema nii, nagu valge Hollywood seda tegi, kui ta veel elas.»

«Jääb mulje, et ta oli ülbe ja õhku täis persevest ja riiukukk, kuid ta polnud üldse selline. Talle esitati pidevalt väljakutseid ning ta tegi kõik selleks, et mitte kakelda,» rääkis tütar, kes hoiab isa mälestust elus veebilehel BruceLee.com, teeb isa teemalist podcast'i ja korraldab Bruce Lee Foundation alt lastelaagreid, kus õpetatakse Bruce Lee filosoofiat ja lähenemist võitluskunstile.

«Oli väga ebamugav istuda kinosaalis ja kuulata, kuidas rahvas mu isa üle naeris,» kurvastab Shannon Lee. «Tegelen sellega, et inimesed teaksid, kes Bruce Lee inimesena oli ja kuidas oma elu elas. Kõik see lastakse siin filmis veega vetsupotist alla, kujutades teda naeruväärse peksukotina.»

«Ta oleks saavutanud sama efekti – Pitti kujutamise Bruce Lee abil kõva mehena – ilma mõnituseta. Kahtlustan, et põhjus, miks Tarantino tundis vajadust Leed veidi rohkem maha teha seisneb filmi peakangelastes: Lee kujutas endast ohtu vanadele lääne ekraanikangelastele, kes ei suutnud muudatustega kohaneda, ning selle nostalgilise ja revisionistliku filmi kogu sümpaatia kuulub just kauboidele,» selgitas Polly.

Kahekordse Oscari-võitja Quentin Tarantino jaoks on tegu üheksanda soolofilmiga ning taaskord on kultuslavastaja suutnud enda ümber koondada nimeka näitlejate nimistu. Filmis astuvad lisaks juba eelnimetatuile üles Luke Perry (kes teeb filmis oma viimase rolli), Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, James Marsden, Tim Roth, Emile Hirsch, Damian Lewis, Bruce Dern, Michael Madsen, Damon Herriman, Lena Dunham, Rumer Willis, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Scoot McNairy jt Filmis näeb üles astumas ka hiljuti lahkunud Luke Perryt, kes kehastab filmis Scott Lancerit – tegelast aastatel 1968-1970 USA telekanalil CBS jooksnud vesterni-telesarjast «Lancer».

Tehnilise meeskonna osas on Tarantino kampa löönud oma sagedase partner-operaatori Robert Richardsoniga, kostüüme teeb Arianne Phillips («Walk the Line») ning kunstnikutöö autorid on Barbara Ling ja Nancy Haigh («The Ballad of Buster Scruggs», «No Country for Old Men»).