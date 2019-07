Märulitähed Jackie ja Arnold kütavad Vene-Hiina pimestavalt kirevas «Draakoni pitseri saladuses» kirgi kogu raha eest

Jonathan Green (Jason Flemyng) on inglise rändur ja maadeuurija. Vapper rändur on oma avastustega küllaga tuntust kogunud. Tema tegemiste vastu tunnevad huvi isegi kuningad ja keisrid. Jõudmata välja puhata veel eelmisest ekspeditsioonist, asub Jonathan jälle teele. Sel korral teeb keiser talle ülesandeks kaardistada maa-ala, kuhu pole veel kunagi ühegi ränduri jalg astunud. Seigeldes ja kaardistades uusi territooriume, satub Green juhuslikult täiesti tundmatutele Hiina aladele, kus teda ootavad ohtlikud seiklused, maagia ja müstilised olevused.



Koos kogenud seiklejaga näeme iidseid linnu, kohtume kaunite printsessidega, tutvume surmavate võitluskunstide ja kõigi draakonite valitsejaga. Seega tuleb Greenil lisaks kaartide koostamisele, lahendada musta draakoni saladus ja kohtuda jubeda Viiga, kelle silma ei maksaks kellelgi vaadata.



Kirsiks todil on mõistagi aga legendaarsed märulimehed, keda treileri kohaselt ootab ees pikka aega oodatud kohtumine – mida on see kahtlemata ka kinopubliku jaoks.