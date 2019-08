Maagiline armastuslugu «Guernsey Kirjandus- ja Kartulikoorepiruka Selts» paneb romantiku südame õitsema

Ühel päeval saabub talle kiri Guernsey saarelt ja kirja saatja on keegi härra Dawsey Adams (Michiel Huisman). Sellest ühest kirjast saab alguse südamlik kirjavahetus, mille käigus kuuleb neiu Guernsey'is asuvast kummalisest kirjandusklubist. Klubist, kus süüakse kartulikoorepirukat, parematel päevadel ka sealiha ja mis põhiline – loetakse ning vahetatakse mõtteid kirjanduse üle.



Julieti enda eraelu on värske kihluse tõttu üsna tormakas, aga inspiratsiooni ta enda uue teose jaoks jääb vajaka ning huvi selle klubi vastu järjest kasvab. Nii ta otsustabki saart ning selle värvikaid asukaid külastada. See teekond muudab ta elu igaveseks.



Filmi on lavastanud Mike Newell («Suured lootused», «Harry Potter ja tulepeeker»). Linaloo peaosades mängivad armastatud näitlejad Lily James («Eile veel», «Mamma Mia 2»), Michiel Huisman («Adaline'i aeg», «Troonide mäng») ja Glen Power («Pimeduse rüütli tagasitulek»).



Filmi aluseks on 2008. aastal väljaantud samanimeline bestseller, mille kirjutasid kahasse Mary Ann Shaffer ja Annie Barrows. Raamat on ilmunud ka eesti keelde tõlgituna.



Apollo Kinodes alates 9. augustist 2019.



