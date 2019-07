Treiler: Peaosas Helen Mirren! Vaata esimesi kaadreid Leedus filmitud HBO ajaloolisest draamast «Katariina Suur»

Legendaarse keisrinna 34-aastase valitsemisaja lõpule keskenduva miniseriaali nimiosas astub üles 73-aastane Helen Mirren, kelle jaoks on tegu üle 13 aasta esimese korraga telerollis figureerida. Muuseas, Mirren ise on samuti vene päritolu – tema isapoolne vanaisa oli tsaarimeelne aristokraat ja diplomaat, kes pages 1917. aasta revolutsiooni ajal Inglismaale. Seriaali võtted toimusid mullu Vilniuses, sealhulgas ka Talvepalee stseenid, mille originaalitruudus on sarja kunstnike kätetöö.



Vaata treilerit: