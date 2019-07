Leonardo DiCaprio esitas «Ükskord Hollywoodis» võttemeeskonnale kummalise nõudmise

The Hollywood Reporter kirjutab ühe filmivõttel osalenud allika andmetel, et meeskonna liikmetel oli keelatud DiCapriole võtete ajal silma vaadata ehk soovitati «pilkkontakti vältida».

Väidetavalt olevat selle põhjuseks soov võttel «hoolikalt loodud müstilise atmosfääri hoida». Mida see tähendab? Ilmselt seda, et näitleja lihtsalt tahtis omas mullis olla ning kui staaridele lähenemine ja nende tülitamine on niikuinii võtetel keelatud, siis ilmselt sellest talle lihtsalt ei piisa. Kuuldavasti teeb mees ka väga hea rolli ning võibolla oli see osa tema meetodist rolli sisse elamisel.



Artikli sisuks on DiCaprio üks viimastest tõelistest Hollywoodi tähtedest – Tarantino sõnul nagu Al Pacino või Robert DeNiro omal ajal –, kes ei punnita aastas mitut filmi ega ole end ühelegi frantsiisile maha müünud. Filmi eest olevat ta teeninud vaid 15 miljonit dollarit, nõustudes 5-miljonilise palgavähendusega. Küll aga on mehel 45 miljonit soolas veel ka filmi tuludest, kui linalugu edukaks osutub.