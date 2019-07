Ehmatav treiler: Stingi naine päästis ekraanile riskantse filmi jõhkrast neonatsist, mille kõik produtsendid ära põlgasid

Juba 14-aastaselt rassistidest neonatsidega kampa löönud Widner rääkis 2012. aastal temast vändatud dokfilmis, et kasvas üles ilma õnnetuna, iseennast vihates ja eeskujudeta ega osanud end väljendada muudmoodi kui vägivallaga.





Jamie Bell rääkis Variety podcast'is The Big Ticket, et kaalus pikalt, kas roll üldse vastu võtta, kartes neonatside viha alla langeda. Näitleja suhtles rolliks valmistudes muuhulgas juba mitmeid aastaid muudetud nimega ja kodulinnast kaugel elava endise neonatsiga ka isiklikult ning südamest südamesse.Kuigi lugu on võimas ja tähtsa sõnumiga, ei soovinud keegi Iisraeli filmitegija Nattivi filmile õlga alla panna ning mees sai korvi lausa 80 produtsendilt, rääkis intervjuus New York Postile filmi produtsent Trudie Styler ehk proua Sting . «Ütlesin, et siin maailmas on liiga palju vihkamist ja ma tahan selle filmi teha,» põhjendas Styler, miks ta võttis ette teiste poolt eemale heidetud film ekraanile tuua. See polnud aga lihtne ning naisel tuli filmi eelarve kokkulappimiseks sada imet ära teha, mis väljendub ka «Skini» produtsentide real – kui keskmisel filmil on tänapäeval 2-5 produtsenti, siis natsifilmil on see arv 47 , Styler nende hulgas.