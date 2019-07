Välkdokk: Need pole tedretäpid! Vaata, kuidas Will Smith 25 aastat nooremaks klooniks tehti

Kuidas 50-aastasest Will Smithist sai linaloo tarbeks iseenda veerandsajandi võrra noorem versioon, avaldati välkdokis, mis heidab pilgu kaasaegse filmikunsti kaadritagustesse. Kusjuures, digitaalne noorendamine on hetkel kõva sõna, mida julgetakse ka Smithist oluliselt rohkem elatanud näitlejate peal katsetada: näiteks Martin Scorsese peatselt ilmuvas maffiafilmis «Iirlane» (The Irishman) lastakse kinotrikid käiku Robert DeNiro ja Al Pacino peal.