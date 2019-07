Nädala uued filmid: Augustikuule annavad võimsa stardipaugu kiired kiilakad ja Pixari mänguasjade viimane seiklus

Superpahalase eesmärk on omandada kontroll inimkonnale saatusliku bioloogilise relva üle, mida varjab ülivõimekas MI6 agent Hattie Shaw (Vanessa Kirby). Olukorda sekkuvad USA ja Suur-Britannia salateenistused ning Hobbs ja Shaw pannakse koos Brixtoni juhtumit klaarima. Missioonile lisab aga õli tulle asjaolu, et surmaviirust varjav MI6 salaagent on juhtumisi Deckardi pisiõde.

Uus ja filmiseeria viimane seiklus saab alguse sellest, kui Woody (Tom Hanks) ning tema lelubandega liitub uus mänguasi nimega Forky. Üheskoos suundutakse retkele, kus saab selgeks, et suur maailm on mängutoas kasvanud lelude jaoks kohati ikka katsumusterohkelt hiiglaslik. Uusi tegelasi liitub teisigi, näiteks Bunny ja Ducky. Tom Hanks avaldas hiljuti, et leluloo viimane stseen on sedavõrd emotsionaalne, et teeb suisa kinoajalugu.