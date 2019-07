Eetrisse paisati kaks uut üdini Eesti telekanalit, mis toovad ekraanile kodumaiste saadete kullafondi

Mõlema kanali kavas on saateid ja filme, mis on valminud aastakümneid tagasi, ent suurema osa programmist moodustavad siiki hiljutiste aastate televaatajate lemmikud. Eesti kanali programmist leiab peaasjalikult legendaarsed jutusaated, dokumentaalfilmid ja sündmuste jäädvustused. Eesti kanal pluss toob arhiividest välja meelelahutuse kullafondi, mängud ja muusikasaated.

«Eesti filmi- ja telearhiivides on riiulite viisi puhast kulda, mille leidmise, materjali läbitöötamise ning parima väljavalimisega tegelemegi. Kui vaataja ootab vanadelt telekanalitelt pidevalt uue sisu tootmist, siis uus Eesti kanal võimaldab aja maha võtta, taaskohtuda parimaga, mis Eestis loodud,» ütles kanali vastutav toimetaja Ulvi Pihel. «Need on inimeste südameid võitnud saated, filmid ja esinejad, mis algselt on olnud eetris erinevatel kanalitel, aga nüüd on võimalus neid nautida ühest kindlast kohast,» lisas Pihel.