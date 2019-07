Kassid toovad kuulsuse! Benedict Cumberbatch kehastub 19. sajandil kiisupiltide hulluse algatanud kunstnikuks

Kirjaniku ja režissööri Will Sharpe'i linaloos, millele on õla alla pannud Studiocanal ja Amazon, rullub lahti oma viimased aastad skisofreenia tõttu psühhiaatriakliinikus veetnud vabakutselisest kunstnikust Louis Wainist, kes avastas juba 19. sajandil, et inimestele meeldib tohutult kassipilte vaadata – oleks mees elanud tänapäeval, oleks ta ilmselt väga edukas Instagrami-staar.



Paraku polnud Waini elu kuigi päikseline, vaatamata rõõmule, mida tema looming inglastele valmistas: ta hoolitses üksi oma ema ja õdede eest ning pidi toime tulema nii vaimuhaiguse kui ka abikaasa surmaga (keda kehastab filmis Claire Foy).