Hirmutav ulmepõnevik: Vaata, milline näeb välja meeste maailm, kus pole enam naisi

Kõledas ja hirmuäratavas linaloos «Light Of My Life» kujutleb ta maailma, kus tundmatu epideemia tagajärjel on maailmas alles vaid mehed ning ühel isal lasub ränk ülesanne: kaitsta iga hinnaga oma noort tütart, kes näib olevat viimane naissoost inimene kogu ilmas.



Filmis, mida on juba õnnestunud näha nii Berliini kui ka Karlovy Vary filmifestivalide publik, teeb kaasa ka just täpselt seda tüüpi filmides alatasa üles astuv staarnäitleja Elizabeth Moss (tuntud ennekõike Hulu hittseriaalist «Teenijanna lugu»).



Vaata treilerit: