Vabaõhumuuseum kutsub külastajaid uut näitust avastama

Eesti Vabaõhumuuseumis on hetkel avatud näitus «Muuseum kinolinal. 55 aastat filmivõtteid Eesti Vabaõhumuuseumis». Näituse käigus saab külastaja teha tutvust nende filmidega, mis on just vabaõhumuuseumis üles filmitud. Näituse kuraatori Triin Aadli sõnul on neid filme, mida inimestele tutvustada palju, kuid välja valiti siiski tuntumad. Näitus on ära jaotatud talude järgi ja erinevates taludes saab külastaja näha oma silmaga filmides tuntuks saanud võttepaiku. Näitus lõppeb Kolga talus, kus näidatakse filmiklippe just nendest stseenidest, mis on Vabaõhumuuseumis üles filmitud.

Vabaõhumuuseum FOTO: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Lisaks vabaõhumuuseumis filmitud linateoste tutvustamisele näidatakse näitusega seda, kuidas muuseum toimib võtteplatsina. Triinu sõnul on Vabaõhumuuseum kui valmisdekoratsioon, kus on koos talud erinevatest ajaperioodidest ning Eesti piirkondadest. See annab võimaluse filmida erineva sisuga stseene ning teha seda kõike ühes kohas. Kuigi muuseumis filmimisel kehtivad üsnagi ranged ettekirjutised, siis lõppude-lõpuks on kõik siiski läbirääkimiste küsimus. Eesti kitsas filmiringkonnas on Vabaõhumuuseum filmitegijatele tavaliselt juba tuttav ning teatakse, kuidas muuseumis tuleb käituda. Muusemitöötajate sõnul on meie filmitegijad töökad ja tublid inimesed, kes on alati väga põhjalikud ja hoolikad. Nad saavad aru muuseumi olemusest ning austavad muuseumi reegleid. Hetkel küll vabaõhumuuseumis filmivõtteid ei toimu, kuid üldjuhul tulevad need ettepanekud ootamatult.

Näitus on külastajate seas osutunud väga populaarseks, ning ekskursioonide vastu tuntakse suurt huvi. Ka välismaa turistid huvituvad näitusest, ning muuseumitöötajatel on hea meel tutvustada neile meie filmiajalugu. Alati viibib võttemeeskonna juures ka mõni muuseumitöötaja, kes tegijaid jooksvate probleemide korral abistab ja toimuval silma peal hoiab. Vahva muuseumi Köstriaseme talu perenaine Age-Li Liivak on saanud viibida filmide «Tõde ja õigus» ning «Novembri» filmimise juures ja temal on jutustada sel teemal ka põnevaid lugusid. Osa nendest soovib ta saladuses hoida, kuid mine sa tea, äkki mõni külastaja saab tema käest kuulda vahvaid ja naljakaid lugusid nende filmide filmimise kohta.

Näitus on avatud kuni 28. septembrini, lisaks 3. augustil ja 7. septembril toimuvad kuraatorituurid, kus külastajatele tehakse põhjalik ülevaade tervest näitusest. Täpsemat infot ekskursioonide kohta leiab Vabaõhumuuseumi kodulehelt. Samuti saab Eesti Filmimuuseumis külastada Eesti Vabaõhumuuseumi ja Eesti Filmimuuseumi koostöönäitust «Eesti. Talu. Film.».

